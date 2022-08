Lavoro Sicilia: posizioni aperte da Eurospin, OVS e Bricocenter per diplomati

Lavoro Sicilia: nuove opportunità lavorative nel territorio siciliano in diversi settori per candidati diplomati. Da OVS a Brico Center, le posizioni aperte e i requisiti richiesti.

Lavoro Sicilia: nuove posizioni aperte in alcune province siciliane per Eurospin, OVS e Bricocenter. Queste aziende hanno pubblicato nuovi annunci per poter allargare il loro organico interno: ricercano figure con capacità differenziate a seconda del ruolo e della prestazione lavorativa che andranno a ricoprire.

Lavoro Sicilia: Eurospin

L’azienda Eurospin ha aperto due nuove posizioni lavorative specifiche all’interno delle proprie sedi siciliane per chi cerca subito lavoro Sicilia:

A Catania , per la sede centrale, si è alla ricerca una Risorsa da inserire in Stage presso l’Ufficio Controllo di Gestione . Il requisito principale richiesto è il possesso di una Laurea in Economia, ma anche capacità analitiche, precisione, puntualità, affidabilità, capacità di adattamento e capacità di lavorare in team. Importante è una buona conoscenza applicativo Excel, in particolare tabelle pivot.

Offerte Lavoro Sicilia: OVS

Tra le opportunità di lavoro Sicilia è presente anche il brand di abbigliamento OVS, il quale è alla ricerca di due figure nel settore vendite nel capoluogo siciliano e a Siracusa.

Negli store di Palermo e provincia è disponibile un posto come Junior Store Manager . Per essere efficaci nel ruolo, sono richieste capacità di relazione, capacità organizzative e di leadership e la disponibilità a spostarsi su tutto il territorio nazionale. È previsto un iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi e l’inserimento all’interno della OVS Store Management School che, con attività di training on the job e corsi e-learning, offrirà al candidato un percorso di crescita personale e professionale.

Bricocenter

Infine, un’altra azienda che ha pubblicato offerte di lavoro Sicilia con due diverse posizioni all’interno della propria sede, situata a Melilli, è Bricocenter. Le figure ricercate sono: Amministrativa Accoglienza e Addetto alla Vendita reparto Idraulica, elettricità, falegnameria e giardino.

Amministrativa Accoglienza

Per la prima posizione, i requisiti richiesti sono i seguenti:

Un diploma di scuola superiore o similare;

di scuola superiore o similare; Esperienze, anche brevi, in ambito amministrativo;

Aver maturato esperienze di relazione con il Cliente e di accoglienza ad esempio in aziende retail o strutture turistiche;

Avere passione ed interesse a sviluppare nuove competenze nel settore retail;

Molta confidenza con il digitale;

Grandi capacità comunicative, di attenzione al Cliente e di problem solving.

Addetto/a alla Vendita

Per la posizione di Addetto alla Vendita reparto Idraulica, elettricità, falegnameria e giardino vengono richieste le medesime caratteristiche sopracitate, con in più l’aver maturato esperienze come idraulico, elettricista, giardiniere e falegname.