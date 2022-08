Bimba di un anno in pericolo di vita: volo d’urgenza da Catania a Genova

Una bimba di un anno è stata trasportata con un volo d'urgenza dal Policlinico di Catania al Gaslini di Genova perché si trovava in gravi condizioni.

È stato necessario un volo d’urgenza per il trasporto di una bimba di un anno in pericolo di vita a Catania. Infatti, la piccola è stata trasferita urgentemente da Catania a Genova nella giornata di ieri, per ricevere delle cure più specifiche per il suo caso. Ad effettuare il trasferimento è stata l’Aeronautica Militare, che tempestivamente ha organizzato un trasporto sanitario d’urgenza per salvare la vita della bimba. L’aereo protagonista è partito da Ciampino verso Catania, dove ha imbarcato la bimba, la madre e i medici che la seguivano, per poi recarsi verso Genova.

L’organizzazione del trasporto è invece stata ad opera della Prefettura di Catania, che si è messa in contatto con l’ospedale pediatrico “Gaslini” di Genova per richiedere il trasferimento della bimba, ricoverata al Policlinico di Catania.