Catania, mega incendio in un deposito di auto: paura in autostrada [FOTO]

L'incendio è divampato a ridosso dell'autostrada che porta a Messina: di seguito i dettagli.

Moltissime sono le telefonate arrivate ieri pomeriggio al 112: a San Gregorio, in provincia di Catania, un vasto incendio ha coinvolto circa quaranta mezzi, essendo scoppiato in un deposito di auto.

L’incendio si è sviluppato a ridosso dell’autostrada che collega la città etnea a Messina: tanta la paura degli automobilisti in transito, ma anche dei residenti della zona, che hanno riferito di avere sentito diverse esplosioni.

Le fiamme sono divampate in un terreno vicino alla ditta Bonnici motor, in via Gelatusi, e hanno provocato un’alta nube nera, che è ciò che più ha fatto allarmare i residenti e gli automobilisti. A seguito delle numerose chiamate, sono intervenuti i vigili del fuoco tramite diversi mezzi: otto autoarticolati, dodici tra furgoni e camper e venti auto. Nonostante la paura generale, le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a salvare dalle fiamme i fabbricati.