Meteo Catania, forte ondata di calore sulla città: l’allerta della Protezione Civile

Meteo Catania: afflussi di caldo record previsti per le giornate di oggi e domani. Le informazioni del bollettino della Protezione Civile della Regione Siciliana.

Meteo Catania: dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana si rende noto il proseguimento del caldo, con afflussi di temperature molto elevate e persistenti nel territorio.

Inoltre, per oggi 29 Luglio, si informa uno stato di “preallerta” per tutta l’Isola, inerente alla pericolosità di incendi “media” che potrebbero colpire tutte le province siciliane.

Previsioni Meteo a Catania: caldo intenso

A Catania, si consiglia ai cittadini cautela e prevenzione in vista delle raffiche e ondate di caldo persistenti. Infatti, la Protezione Civile della Regione Siciliana informa che soprattutto a Catania e a Palermo le ondate di calore che si abbatteranno sul territorio saranno di Livello 3, quindi degne di “bollino rosso”. Per quanto riguarda le temperature toccheranno 37 gradi a Catania e 36 a Palermo. Inoltre, per la città di Catania si prevede un proseguimento dell’ondata di calore di livello 3, anche se queste informazioni saranno confermate solo dal prossimo bollettino della Protezione Civile.

Nel messinese, le ondate di calore saranno di Livello 1, ma si consiglia agli abitanti di attenersi comunque a regole di prevenzione dal caldo.

Di seguito il bollettino della Protezione Civile Siciliana.