Meteo Sicilia: dopo un inizio di settimana instabile e ventoso si cambia volto. L’arrivo dei venti di Scirocco porterà aria più calda e secca, facendo risalire le temperature in tutta l’isola. Nei prossimi giorni il sole tornerà protagonista, anche se non mancheranno brevi passaggi nuvolosi, soprattutto sui settori tirrenici e interni

Da oggi fino a venerdì 24 ottobre la Sicilia ritrova il bel tempo e un clima quasi primaverile, con punte fino a 28 gradi.

Meteo Sicilia: mercoledì 22 ottobre

La giornata di oggi si apre con qualche nuvola e pioggia leggera lungo la costa tirrenica, tra Palermo e Messina, mentre sul resto dell’isola il cielo è variabile. Col passare delle ore le schiarite si faranno sempre più ampie, portando un pomeriggio soleggiato e mite.

Le temperature massime toccheranno i 27 °C a Catania, 25 °C a Palermo e 23 °C a Messina. I venti, inizialmente moderati da sud-ovest, tenderanno a ruotare a ponente. Mari mossi ma in miglioramento.

Consiglio: al mattino serve una giacca leggera, ma nel pomeriggio si sta bene anche con abiti estivi.

Meteo Sicilia: giovedì 23 ottobre

Giovedì sarà una giornata decisamente più stabile e luminosa. Il cielo si presenterà in gran parte sereno, con qualche nuvola di passaggio nel pomeriggio, ma senza rischio di pioggia.

Le temperature continueranno a salire, con punte di 28 °C a Siracusa, 26 °C a Catania e 25 °C a Palermo e Trapani.

Soffieranno venti deboli e i mari saranno poco mossi. In breve, una giornata quasi estiva, ideale per passeggiate o attività all’aperto.

Meteo Sicilia: venerdì 24 ottobre

Venerdì il bel tempo sarà generale su tutta la Sicilia. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, salvo qualche lieve velatura sui rilievi settentrionali.

Le punte saranno ancora calde, con valori massimi attorno ai 23-27 °C. Ad esempio, Catania toccherà circa 27 °C, Ragusa 20-21 °C, Palermo 23-24 °C. I venti soffieranno da nord-ovest e i mari saranno mossi ma in progressivo miglioramento. Venerdì sarà probabilmente la giornata più gradevole del periodo: approfittatene per stare all’aperto, magari con una felpa leggera per le ore serali vicino al mare.