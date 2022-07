Concerto Blanco Catania: come arrivare all’evento

Concerto Blanco Catania: la Villa Bellini è pronta ad ospitare un nuovo evento musicale per l'estate 2022. Ecco le indicazioni principali per raggiungere il luogo.

Concerto Blanco Catania: resta poco tempo prima dell’avvio di uno degli eventi musicali più attesi dell’estate della città etnea. Infatti, Blanco, vincitore del Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, si esibirà a Catania sabato e domenica sera. Si aspetta tantissima gente che parteciperà all’evento, considerando che i biglietti sono andati sold-out pochissime ore dopo la loro emissione e che per questo motivo si è deciso di fissare una seconda data.

Così, la sera del 30 e del 31 luglio 2022, la città di Catania sarà risvegliata dalle canzoni del giovane cantante già vincitore di Sanremo e partecipante all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino. La sede dell’evento sarà la Villa Bellini, area verde nel pieno centro di Catania. Ma come fare per raggiungerla? Ecco i principali consigli per arrivare al concerto di Blanco alla Villa Bellini di Catania.

In auto

Per coloro i quali volessero provare a raggiungere l’evento in auto, si consiglia di recarsi con notevole anticipo al concerto. Infatti, nella zona circostante la Villa Bellini potrebbero essere disposte delle modifiche al traffico per ragioni di sicurezza.

Inoltre, una questione da non sottovalutare è quella del posteggio per l’auto. Nelle vie limitrofe alla Villa, è possibile parcheggiare negli stalli a pagamento, contrassegnati dalle strisce blu. In questi casi è fondamentale recarsi in una delle macchinette per ottenere il ticket pagato per la sosta, o utilizzare il pagamento tramite le app autorizzate, in modo da non incorrere in sanzioni. Si raccomanda di fare attenzione agli orari di attivazione delle strisce blu, dato che in alcune zone del centro è prevista una tariffa notturna.

Concerto Blanco Catania: arrivare in bus

Per raggiungere il concerto di Blanco a Catania senza stress legati al parcheggio, è possibile fare uso dei mezzi pubblici. In questo caso, gli autobus cittadini possono dimostrarsi degli ottimi alleati. Tuttavia, si consigli di prendere visione di eventuali modifiche ai percorsi dei bus, che potrebbero essere disposte per ragioni di sicurezza nell’area circostante la Villa Bellini.

Metro e monopattini

Infine, se si vuole essere ancora più pratici, un’ottima soluzione per raggiungere il concerto Blanco Catania è quella della Metro. In questo caso, basterà scendere alla fermata “Stesicoro” e risalire la via Etnea a piedi per raggiungere la Villa Bellini. Tuttavia, anche la fermata “Borgo” potrebbe essere un’alternativa: infatti, anche se quest’ultima è più lontana dalla Villa Bellini rispetto alla precedente, la strada da percorrere è totalmente in discesa.

Infine, un’ultima soluzione indipendente è quella dell’uso dei monopattini nelle aree consentite della città, i quali possono agevole gli spostamenti di alcuni. Questi ultimi possono essere affittati con poco da chi fosse interessato, e alcuni sono posizionati proprio all’esterno di una delle uscite della Villa Bellini, dal lato di Piazza Roma.