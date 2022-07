Meteo Sicilia, ancora forte caldo sull’Isola: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia, ancora forte caldo sull'Isola: cielo sereno e temperature alte continuano ad essere presenti per l'ultimo fine settimana in questo mese di metà estate.

Meteo Sicilia: si avvicina il weekend e le temperature elevate non arrestano la loro intensità. Per tutto il fine settimana il tempo sull’isola sarà bello, poco ventilato e con temperature elevate che raggiungeranno picchi di 38/39 °C.

Per la giornata di venerdì 29 luglio la città che toccherà il picchio massimo sarà Siracusa con la massima di 38 °C e una minima di 21 °C. Le altre città calde saranno Agrigento, Catania, (la massima raggiungerà i 37 °C e la minima per la prima sarà di 21 °C, per la seconda di 24 °C) e Caltanissetta e Ragusa con una temperatura massima di 36 °C (la minima si fermerà a 18/19 °C).

Enna, Messina, Palermo e Trapani raggiungeranno una temperatura massima di 33/34 °C, la minima invece raggiungerà i 15 °C ad Enna e i 24/25 °C nelle altre tre città siciliane.

Previsto un ulteriore aumento delle temperature durante la giornata di sabato 30 luglio:

Agrigento e Siracusa raggiungeranno i 39 °C (min. 20/21 °C);

e raggiungeranno i 39 °C (min. 20/21 °C); Catania il termometro arriverà a 38 °C (min. 24 °C);

il termometro arriverà a 38 °C (min. 24 °C); Ragusa si toccheranno i 37 °C (min. 18 °C);

si toccheranno i 37 °C (min. 18 °C); Caltanissetta la massima sarà di 36 °C (min. 18 °C);

la massima sarà di 36 °C (min. 18 °C); Per Enna, Messina, Palermo e Trapani la temperatura rimarrà ferma tra i 32/34 °C.

Domenica 31 luglio le alte temperature si concentreranno ad Agrigento (max 37 °C e min. 23 °C) e Siracusa (max 36 °C e min. 22 °C). Una leggera diminuzione delle massime riguarderà le città di Enna, Palermo e Trapani con la massima che raggiungerà i 29 °C per la prima e i 31 °C per le seconde. La minima più bassa sarà registrata ad Enna con 17 °C.

Caltanissetta e Messina avranno invece una temperatura massima stabile a 33 °C.

Catania

Per quanto riguarda la situazione della città etnea, nella giornata di oggi il cielo sopra Catania sarà sereno con una temperatura comprese tra 25 e 36°C. I venti provenienti da Est saranno deboli e le precipitazioni assenti. Le prossime ore saranno caratterizzate da sole e caldo e l’intensità solare più alta sarà alle ore 13.