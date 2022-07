Catania, donna di 32 anni uccisa a coltellate: un minorenne tra i sospettati

A Catania ritrovata cadavere una donna di 32 anni: uccisa a coltellate. Si indagherebbe su un minorenne.

Giallo a Catania dove, nel corso delle scorse ore, è stata trovata morta una donna di appena 32 anni, Valentina Giunta.

Il cadavere è stato ritrovato ieri sul pavimento della camera da letto di un’abitazione in via Salvatore Di Giacomo (civico 93), in zona Castello Ursino: si tratta della casa in cui Valentina viveva.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti degli investigatori, il corpo (ritrovato dalla polizia intervenuta a seguito di una segnalazione al 112) presentava in più parti diverse ferite di arma da taglio.

La squadra mobile della Questura, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, sta investigando per fare chiarezza sull’accaduto. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe trattarsi di un delitto maturato in ambito familiare e le indagini si starebbero concentrando su un minorenne.

Ad ogni modo gli agenti, coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, hanno eseguito accertamenti anche sul compagno della vittima, precedentemente denunciato da Valentina per maltrattamenti. Emerge che l’uomo è detenuto in un carcere della Sicilia.