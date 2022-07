Ultimo saluto a Domenico Bandieramonte: oggi i funerali del bimbo di 4 anni

Oggi i funerali del piccolo Domenico Bandieramonte: il bimbo, morto in ospedale, aveva solo quattro anni.

Si terranno oggi, lunedì 25 luglio (a partire dalle ore 11:00) presso la Chiesa San Michele Arcangelo di via Sebastiano Catania, nel capoluogo etneo, i funerali del piccolo Domenico Bandieramonte. Si tratta del bimbo di soli 4 anni, originario di Lampedusa, che ha perso la vita all’ospedale pediatrico di Taormina.

Secondo quanto riferito dalla mamma, il piccolo era stato portato più volte in ospedali di Catania per via di un virus intestinale e sarebbe stato ucciso da un batterio, l’Enterococco, preso durante l’inoculazione di un sondino.

I genitori hanno deciso di presentare denuncia.

Al momento sono due le Procure, quella di Messina e quella di Catania, che si stanno occupando, attraverso rispettivi fascicoli d’inchiesta, del decesso di Domenico.

Negli scorsi giorni è stata effettuata l’autopsia: in seguito la salma è stata dissequestrata dalla Procura di Messina. Il piccolo Domenico è, infine, tornato nella propria abitazione di Catania.