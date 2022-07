Zara cerca personale: assunzioni a Catania, Palermo, Siracusa e Messina

Il noto brand di fast fashion è in cerca di personale: di seguito le figure ricercate e tutte le informazioni utili al fine di candidarsi.

Zara, la nota catena di abbigliamento e accessori, in questo periodo offre numerose opportunità di lavoro per addetti vendita, visual merchandiser e altre posizioni per varie sedi in Italia. Gli interessati a lavorare nel settore moda per il famoso brand possono dunque valutare le posizioni aperte attualmente, anche presso le sedi in Sicilia.

I posti disponibili: addetti vendita

Zara è alla ricerca di persone dinamiche e appassionate di moda che possano lavorare come addetti alle vendite. Le figure si occupano di dare assistenza e consigliare i clienti, ordinare la merce e collocarla nel punto vendita.

Questa offerta è rivolta a diplomati con o senza esperienza: i candidati privi di esperienza verranno infatti inseriti tramite apprendistato o stage. Per svolgere questo tipo di lavoro è necessario essere flessibili, possedere doti di comunicazione e relazione, proprietà di linguaggio e, come per ogni altro impiego, professionalità e impegno. Sono considerati un plus l’esperienza a contatto con il pubblico o nel settore abbigliamento e la conoscenza dell’inglese e/o di altre lingue.

Si lavorerà su turni dal lunedì alla domenica nelle seguenti città siciliane: Catania (Misterbianco), Siracusa, Palermo e Messina.

Visual merchandiser

I candidati scelti per la posizione di visual merchandiser si occuperanno di ottimizzare lo spazio interno al punto vendita, allestendolo in modo tale da rendere il prodotto protagonista, tenendo anche informato lo staff di negozio sui nuovi prodotti e le loro caratteristiche.

Anche in questo caso, ai candidati senza esperienza viene proposto l’inserimento in stage. In ogni caso, per svolgere questo tipo di mansioni sono richiesti i seguenti requisiti:

capacità di coordinazione;

creatività ;

; spirito commerciale;

disponibilità a lavorare full time, su turni dal lunedì alla domenica, tra le 7 e le 23 (con almeno un riposo settimanale).

Altre offerte di lavoro

Periodicamente, Zara cerca figure anche per le posizioni di Responsabile/Vice responsabile di negozio e Stage operation manager: si invitano dunque gli interessati a controllare il sito online per maggiori informazioni.

Diverse altre opportunità di lavoro sono attive in tutta Italia per gli altri brand che appartengono al Gruppo Inditex, tra cui Stradivarius, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho e altri.

Come candidarsi

Gli interessati alle offerte di lavoro Zara ed in generale del Gruppo Inditex possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte “Lavora con noi” sul portale web riservato al recruiting del Gruppo Inditex, e inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form.

Le selezioni del personale sono articolate in diversi step, di cui il primo è la valutazione dei cv caricati online. I candidati ritenuti “idonei” rispetto alle figure ricercate vengono poi contattati per un colloquio, che può essere individuale o di gruppo. Successivamente, entro 2 o 3 settimane dall’intervista gli addetti al reclutamento dell’azienda comunicano gli esiti della valutazione, sia in caso negativo che positivo, e nel secondo caso segue poi l’eventuale proposta di lavoro, con contratti variabili in base all’esperienza.