Meteo Sicilia: allerta “rossa” e “arancione” per incendi e ondate di calore

Meteo Sicilia: diramata dalla Protezione Civile Sicilia allerta incendi e ondate di calore nella giornata di oggi 21 luglio. Gran caldo che caratterizzerà anche il weekend.

Meteo Sicilia: sarà una giornata caratterizzata da ondate di calore con rischio incendi in tutta la Sicilia ma con diversi livelli di pericolosità. La Protezione Civile ha diramato l’allerta per la giornata di oggi. Forte caldo che interesserà la Sicilia anche in questo penultimo weekend di luglio e per la prossima settimana.

Allerta incendi: le zone più a rischio

Meteo Sicilia: secondo quanto riportato dalla Protezione Civile, sono sei su nove le città con il bollino rosso per rischio incendi. Le zone più interessate sono quelle della Sicilia Occidentale e dell’entroterra, mentre lo status per buona parte della zona orientale è quello di preallerta, con il bollino arancione. Le città con alto livello per rischio incendi per la giornata di oggi saranno, dunque, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. Agrigento sarà, inoltre, la città più calda con una temperatura massima che dovrebbe toccare i 36 gradi, seguita da Caltanissetta con 34 gradi, per quanto riguarda la zona dell’entroterra.

Meteo Sicilia: venerdì 22 luglio

Temperature in aumento e caldo intenso per quanto riguarda la giornata di domani per tutte le città della regione. La fascia oraria più calda sarà dalle 10 del mattino fino alle ore 17, con temperature sopra i 30 gradi. Le città più calde saranno Siracusa ed Agrigento con temperature massime di 36 gradi per entrambe. La città con la temperatura più bassa sarà Enna, con la massima che dovrebbe toccare i 31 gradi mentre la minima si aggirerà intorno ai 16 gradi nelle prime ore del mattino.

Le previsioni del weekend

Weekend ancora più caldo, con temperature che si avvicineranno ancora di più ai 40 gradi, in particolare nella città di Siracusa che manterrà il primato con una massima che dovrebbe toccare i 38 gradi nella giornata di sabato e ben 39 per quanto riguarda la domenica. Scenario più o meno simile ad Agrigento con la temperatura massima di 36 gradi per sabato e di 38 per domenica. Temperature minime che si aggireranno, invece, intorno ai 21 gradi per le città sopracitate, mentre per Palermo e Messina non scenderanno al di sotto dei 25 gradi.

Per chi si recherà al mare in questo penultimo weekend di luglio, dovrebbe trovare mari poco mossi e vento debole in buona parte delle coste siciliane.

La situazione a Catania

Per quanto riguarda la giornata di oggi, la città di Catania non rientra tra quelle interessate particolarmente all’allerta per rischio incendi e ondate di calore diramata dalla Protezione Civile. Il bollino sarà di colore arancione, ovvero lo status di preallerta per quanto riguarda il rischio incendi, mentre per le ondate di calore, il capoluogo etneo è collocato al livello 1, quindi senza rischi elevati. Tuttavia, le temperature si manterranno alte. Nella giornata di oggi, la massima arriverà fino a 36 gradi, mentre per domani sarà di 37 gradi. Ulteriore incremento nel weekend con temperature sempre più vicine ai 40 gradi. Catania vedrà, infatti, una temperatura massima di 37 gradi nelle giornate di sabato e domenica, la seconda città più calda dopo Siracusa.