Camera dei deputati: concorso per 65 documentaristi

La Camera dei deputati ha indetto un concorso pubblico per 65 posti di documentarista con indirizzo giuridico e con indirizzo economico: tutte le info.

La Camera dei deputati ha indetto un concorso pubblico, per esami, a 65 posti di documentarista con indirizzo giuridico e con indirizzo economico.

La finalità del bando è l’attribuzione di 50 posti per i candidati che sostengono le prove per l’indirizzo giuridico e di 15 posti per i candidati che sostengono le prove per l’indirizzo economico. È consentita la partecipazione al concorso per uno solo degli indirizzi.

L’unico requisito richiesto è l’età non superiore a 40 anni e il possesso di un titolo triennale. La domanda di partecipazione deve essere inviata online entro il 28 luglio 2022 (ore 18).

Per ulteriori informazioni, consultare il sito della Camera dei Deputati, alla sezione Concorsi.