Meteo Sicilia, in arrivo sull’isola forte caldo afoso: le previsioni

Meteo Sicilia: il caldo non da tregua all'isola e stringe nella sua morsa tutte le province. Ecco le previsioni per i prossimi giorni della penultima settimana di luglio.

Meteo Sicilia. sarà una settimana caratterizzata da nuvole di passaggio e caldo afoso. Ecco tutte le previsioni per i prossimi giorni.

Mercoledì 20 luglio

Giornata da bollino giallo per Palermo, Catania e Messina secondo il bollettino emesso dalla Protezione Civile Regionale nonostante le temperature siano in leggero calo rispetto a ieri. Le temperature massime saranno le seguenti: Agrigento 35°C, Caltanissetta 34°C, Catania 34°C, Enna 30°C, Messina 32°C, Palermo 33°C, Ragusa 33°C e cielo poco nuvoloso, Siracusa 34°C e Trapani con 31°C.

Giovedì 21 luglio

In arrivo una nuova ondata di caldo che sarà anticipata da un graduale incremento delle temperature, soprattutto sulle pianure interne. Per la giornata di giovedì si registrano anche venti deboli a prevalente regime di brezza, oltre a mari quasi calmi o poco mossi.

Venerdì 22 luglio

Ultimo giorno prima del weekend vero e proprio e della vera e propria ondata di caldo. Non ci saranno nuvole su nessuna parte dell’isola e le temperature in continuo aumento. Per quanto riguarda le temperature massime ad Agrigento e Catania si segnalano 36°C, mentre a Caltanissetta 35°C, a Trapani e Enna 32°C, a Messina 34°C, a Palermo 33°C, a Ragusa 35°C e a Siracusa 37°C.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Mercoledì 20 luglio

La mattinata sarà caratterizzata da alte temperature tra i 34 e i 37 gradi con assenza di precipitazioni anche se le temperature diminuiranno dopo le 17. I venti saranno prevalentemente deboli, con un’intensità di 9 km/h mentre le temperature minime saranno comprese tra 19 e 24 °C e le massime tra 28 e 37 °C. Sul litorale ci sarà cielo poco nuvoloso e le temperature minime saranno comprese tra 20 e 26 °C, rispetto alle massime tra 28 e 34 °C.

Giovedì 21 luglio

Nel corso della giornata di giovedì, le temperature saranno alte fino alle ore 20 con caldo intenso tra il 32° e 36°C con assenza di precipitazioni. Tuttavia, la giornata sarà bella e calda sul litorale con vento di intensità di 9 km/h e temperature minime comprese tra 18 e 25 °C e massime comprese tra 29 e 35 °C. In pianura avremo un tempo soleggiato e caldo con vento da levante di intensità di 8 km/h. In queste zone, le temperature minime saranno comprese tra 17 e 23 °C e le massime tra 29 e 38 °C.

Venerdì 22 luglio

Verso il fine settimana le temperature saranno in aumento con caldo intenso tra le 10 di mattina e le 17. Inoltre, continuano ad essere assenti le precipitazioni e sul litorale la giornata sarò serena e calda con vento di intensità di 9 km/h. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 26 °C e le massime tra 29 e 39 gradi.