Sicilia, doppio incidente: un morto e autostrada chiusa in entrambe le direzioni

Un doppio incidente si è verificato sulla A20: in uno dei due sinistri ha perso la vita un uomo, e il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni dell'autostrada.

Un doppio incidente ha avuto luogo sulle strade siciliane: questa volta ad essere protagonista dei sinistri è stata l’autostrada A20 Palermo-Messina, all’altezza di Castelbuono.

Il primo dei due incidenti avrebbe interessato un furgone che trasportava dei suini, il quale avrebbe preso fuoco in maniera autonoma. Il sinistro sarebbe avvenuto nella prima mattinata di oggi, all’interno di una galleria, causando un blocco del traffico autostradale.

Tuttavia, a poca distanza si è verificato un ulteriore incidente che ha avuto una tragica fine. Infatti, probabilmente anche a causa del fumo causato dal furgone in fiamme che ha ridotto la visibilità e la fluidità del traffico, un’auto si è schiantata contro un tir. Per l’automobilista, che procedeva a velocità sostenuta, non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 hanno accertato il decesso.

Al momento, il traffico risulta chiuso in entrambe le direzioni nel tratto stradale tra Cefalù e Castelbuono, e si registrano disagi e lunghe code in quell’area, considerando che i Vigili del Fuoco sono all’opera nei luoghi dei due sinistri.

In aggiornamento…