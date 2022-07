Meteo Sicilia, “allerta rossa” per caldo e incendi: l’avviso della Protezione Civile

In Sicilia sarà allerta per il forte caldo e rischio incendi in alcune zone dell'isola: le previsioni inserite nel bollettino della Protezione Civile regionale.

Una nuova giornata di fuoco è prevista per martedì 19 luglio: come riportato dal bollettino della Protezione Civile Regionale, in Sicilia saranno previste alte temperature e un livello elevato di rischio incendi.

Secondo le previsioni e la successiva allerta diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Siciliana, domani le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna saranno ad alto rischio di incendi, con livello di allerta rossa “Attenzione” per l’alto livello di pericolosità. Leggermente migliore la situazione nel resto delle province siciliane, che in ogni caso saranno interessate da uno stato di preallerta arancione per rischio incendi che potrebbero essere di pericolosità media.

Invece, sul fronte del caldo e delle temperature, si segnala per la giornata di domani un’ondata di calore di livello 2 per la provincia di Palermo. Si ricorda, che la scala di misurazione prevede un intervallo che va dall’ondata di livello 1 a quella massima di livello 3. Inoltre, anche le province di Catania e Messina saranno interessate da ondate di calore, ma di livello 1.

Le temperature massime percepite saranno di 36 gradi per le province di Catania e Palermo, mentre si fermeranno a 35 gradi per la città di Messina. Al momento, sembrerebbe che per la giornata successiva la situazione rimanga stabile, e il lieve miglioramento su Palermo, anche se bisognerà attendere il successivo bollettino per averne la certezza.