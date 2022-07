Ancora “allerta arancione” in Sicilia: le temperature

Il caldo in Sicilia non sembrerebbe dare una tregua. Infatti, anche per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato allerta arancione. Ecco le temperature.

In Sicilia è ancora allerta arancione per ondate di calore e rischio incendi. Infatti, il caldo non sembrerebbe dare un tregua, anzi, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un anticiclone africano.

La protezione civile, come ogni giorni, ha diffuso il bollettino relativo alle previsioni meteorologiche e ha diramato allerta arancione per la giornata di domani in tutte le province dell’Isola. Infatti, Agrigento, Siracusa e Catania saranno le province più calde con una massima di 34 gradi e una minima di 18 attesa ad Agrigento durante le ore notturne.

A Palermo, Trapani, Messina e Caltanissetta la massima sarà di 30 gradi e ad Enna, invece, la minima sarà di 15.