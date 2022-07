WhatsApp, novità: si potrà reagire a un messaggio con qualsiasi emoji

Arriva una nuova forma di comunicazione divertente su Whatsapp. La funzionalità permette di reagire ad un messaggio usando emoji personalizzati.

WhatsApp, novità in arrivo: il servizio di messagistica istantanea ha recentemente proposto una funzionalità che permette di reagire a un messaggio utilizzando emoji preselezionati. Si tratta di una funzione simile a quella delle reazioni di Facebook, per la quale è possibile usare le emoji per mostrare come ti senti riguardo a un messaggio invece di digitarlo. È un nuovo modo per poter comunicare, anche in forma divertente.

Tuttavia, Mark Zuckerberg ha preparato gli utenti della nota app di messaggistica ad una prossima novità. Infatti, Zuckereberg ha annunciato tramite un suo post su Instagram il lancio di nuova funzionalità per tutti gli utenti. Il nuovo aggiornamento permetterebbe di usare qualsiasi tipo di emoji per poter reagire ad un messaggio. Si tratterà di una grande novità che darà spazio alla fantasia delle persone per poter rispondere ai messaggi.

Infatti, questo servizio potrebbe essere utile per ottenere alcune risposte a una domanda e si può rispondere in qualsiasi modo. Una grande differenza rispetto alla scelta attuale di reazioni ai messaggi, la quale prevede solo sei emoji: il pollice in su, il cuore, la faccia che ride con le lacrime, quella sbalordita, quella triste che piange e le mani giunte in segno di preghiera. Al solito, l’aggiornamento potrebbe essere espulso gradualmente, quindi bisognerà aspettare se qualcuno ancora non lo dovesse avere.