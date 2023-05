WhatsApp, arriva “Chat Lock”: lanciate conversazioni private con password

WhatsApp ha lanciato una nuova funzionalità che permetterà di rendere le conversazioni private: si accederà solo con password, impronta digitale o scansione del volto.

WhatsApp si aggiorna e lo fa per la gioia dei più “riservati”: infatti, è in arrivo sulla nota app di messaggistica di casa Meta una nuova funzione che permette agli utenti di mantenere alcune conversazioni più private. Il nome scelto per questa nuova funzionalità è “Chat Lock”, come annunciato dallo stesso Mark Zuckerberg in un post.

Ma cosa in cosa consiste nello specifico la nuova funzione? Chat Lock permetterà di bloccare l’accesso a qualsiasi chat, posizionandola in una cartella definita alla quale si potrà accedere solo attraverso il riconoscimento di alcuni dati biometrici, come un’impronta digitale o una scansione del volto, o attraverso l’inserimento di una password. Di conseguenza, quando si vorrà accedere alle chat bloccate, sarà necessario appoggiare il dito precedentemente registrato o eseguire la scansione del volto. In alternativa, come già accade oggi come forma di doppia autenticazione, l’utente potrà scegliere di inserire una password di sblocco.

Invece, per bloccare una chat basterà toccare il nome della conversazione, individuale o di gruppo, e selezionare l’opzione di blocco. “Crediamo che questa funzione sarà utile per le persone a cui capita di condividere il telefono con altri familiari o in quei momenti in cui arriva un messaggio speciale proprio quando il telefono è in mano a qualcun altro”, riporta WhatsApp sul suo blog ufficiale.

Infine, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe in arrivo su WhatsApp un’altra funzione: infatti, Meta dovrebbe rendere disponibile prossimamente a tutti anche la modifica dei messaggi inviati su WhatsApp, entro 15 minuti dal lancio.