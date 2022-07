Bloccata l’autostrada A-19 Palermo-Catania per un incendio: traffico in tilt

L'autostrada A19 Palermo-Catania è chiusa a causa di un incendio: lunghe code di automobilisti e traffico in tilt in attesa di risolvere il problema.

L’autostrada A19 Palermo-Catania è momentaneamente bloccata a causa di un incendio che ha provocato lunghe code sul tratto interessato. Si tratterebbe dell’area tra il chilometro 165 e il chilometro 171,400 in direzione Catania, nella zona di Centuripe, in provincia di Enna.

Complice anche il forte vento che non aiuta a domare l’incendio, il traffico è quindi temporaneamente bloccato sul tratto autostradale indicato. Sono al momento in corso le operazioni del Vigili del Fuoco, insieme alle Forze dell’Ordine e le squadre Anas per spegnere l’incendio e riaprire la carreggiata appena possibile.

In aggiornamento…