Come prenotare la quarta dose di vaccino Covid: la guida

Come prenotare la quarta dose di vaccino anti-Covid? Molti si chiedono se le procedure da seguire siano cambiate e cosa occorra sapere: ecco i chiarimenti.

“Come prenotare la quarta dose?”: è una domanda molto comune tra gli italiani, soprattutto in queste ultime settimane, le stesse in cui si sta assistendo ad un netto aumento di casi di Coronavirus. Ecco, dunque, a chi è riservato il secondo booster e quali procedure occorre seguire per ottenere la somministrazione.

Quarta dose di vaccino: per chi?

La somministrazione della quarta dose di vaccino, almeno per il momento, non è riservata a chiunque. Le categorie interessate sono attualmente le seguenti:

soggetti di 80 anni o più;

ospiti delle RSA, i presidi residenziali per anziani;

persone di 60 anni e più con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

Prima di procedere con la quarta dose di vaccino anti-Covid, è necessario che questi soggetti attendano “un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla prima dose di richiamo“.

La seguente tabella, interna alla Circolare dell’8 aprile del Ministero, indica le specifiche condizioni concomitanti/pre-esistenti di elevata fragilità:

Ad ogni modo ben presto la somministrazione del secondo booster potrebbe essere presto estesa a più persone.

Quarta dose ad altre categorie: il parere dell’EMA

Le varianti Omicron BA.4 e BA.5 continuano a dilagare in Europa, risultando altamente trasmissibili: constatando ciò, il Responsabile della strategia per i vaccini dell’Agenzia europea per i medicinali (meglio nota come EMA) Marco Cavaleri ha avanzato una raccomandazione.

“In presenza di una significativa recrudescenza dei contagi come sta succedendo adesso – ha dichiarato Cavaleri – , anche le persone tra i 60 e i 79 anni e le persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età dovrebbero ricevere il secondo richiamo“.

Come prenotare la quarta dose di vaccino? Le procedure in Sicilia

Le procedure da seguire e, soprattutto, i canali attraverso cui prenotare possono variare da Regione a Regione. E per quanto riguarda la Sicilia? Le procedure non sono diverse da quelle pensate per le prenotazioni delle precedenti dosi.

I cittadini siciliani potranno prenotare attraverso:

la piattaforma della struttura commissariale nazionale, la cui gestione è affidata a Poste Italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it);

o

2. il portale Siciliacoronavirus.it (costruiresalute.it);

o

3. il call center dedicato, telefonando al numero verde 800.00.99.66, che è attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (sono esclusi il sabato e i festivi).

Ancora possibile, infine, prenotare un appuntamento attraverso i portalettere di Poste Italiane.