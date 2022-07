Sicilia, al via quarta dose per over 60 e fragili: tutte le info

Via al "second booster" anche in Sicilia: la nuova fetta di popolazione interessata dalla quarta dose sarà quella relativa agli over 60 e agli over 12 con elevate fragilità. Ecco tutte le informazioni utili.

Anche in Sicilia è stato dato ufficialmente il via alle somministrazioni delle quarte dosi di vaccino anti-Covid. Il target selezionato dal Ministero della Salute, fino ad oggi, erano gli over 80, la parte più fragile della popolazione. Da oggi in poi, invece, agli over 80 si aggiungono gli over 60 e quella parte di popolazione over 12 considerata come “elevatamente fragile”.

Il “second booster”, come viene chiamata la quarta dose, sarà somministrato presso tutti i punti vaccinali attivi della Regione Siciliana: requisito importante per presentarsi alla vaccinazione è quello dell’aver fatto trascorrere un minimo di 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo.

Da oggi in poi, dunque, si potrà prenotare il “second booster” sulla sezione “test covid” del sito Costruire Salute o presso il sito ufficiale governativo adibito alla prenotazione dei sieri anti-covid. La quarta dose fornirà a questa nuova porzione di popolazione una protezione in più contro le nuove, contagiosissime varianti della malattia da Sars -Covid-19, essenziale ora più che mai in un’estate caratterizzata dalle riaperture e dal decadimento di quasi ogni limitazione.