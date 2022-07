Covid Sicilia, nessun decesso ma ricoveri in aumento: i dati aggiornati

Covid Sicilia, ricoveri in crescita negli ospedali dell'Isola ma diminuiscono i nuovi casi positivi e non si registra nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore.

Covid Sicilia: notizie relativamente positive arrivano dall’ultimo bollettino pubblicato in merito all’incidenza del Coronavirus sull’Isola. Infatti, come ogni lunedì, si registra una diminuzione dei nuovi positivi nelle ultime ventiquattro ore, considerando che nel weekend vengono processati molti meno tamponi.

Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, i nuovi casi in Sicilia da ieri sono stati 3.259. Tuttavia, il dato più rassicurante riguarda il numero dei decessi, dato che nelle ultime ventiquattro ore non ne sono registrati in Sicilia. Per questo motivo, il numero delle vittime siciliane del Covid dall’inizio della pandemia rimane invariato, sebbene grave, considerando che è pari a 11.292 persone.

La nota stonata dell’ultimo bollettino rilasciato riguarda il numero dei ricoveri, in crescita nell’isola. Infatti, i nuovi ingressi in ospedale sono 30, di cui 29 in area medica con sintomi e un nuovo ingresso in terapia intensiva. Per quanto riguarda i dati a livello provinciale, si registrano 1.036 casi a Palermo, a Messina 617, ad Agrigento 377, a Catania 278, a Trapani 267, a Ragusa 243, a Siracusa 214, a Caltanissetta 178, a Enna 49.

Anche per quanto riguarda i dati nazionali si registra una diminuzione dei nuovi contagi, che si fermano a 37.756 nelle ultime ventiquattro ore. Tuttavia, a differenza della Sicilia, si registrano 127 vittime in tutta Italia, rispetto alle 44 del giorno precedente. In diminuzione anche il tasso di positività che dal 26% scende al 20%.