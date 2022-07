Meteo Sicilia, diramata “allerta rossa”: a Catania attesi 37°C

Il caldo persiste in Sicilia: il dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino per rischio incendi e ondate di calore. Di seguito i dettagli.

Il dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un bollettino per segnalare il rischio di incendi e ondate di calore per la giornata di oggi, 7 luglio.

Come comunicato dall’avviso, l’anticiclone nord-africano interessa ancora il Mediterraneo centro-occidentale e mantiene condizioni di tempo stabile e soleggiato anche su gran parte dell’Italia, con temperature superiori alle medie stagionali. Le precipitazioni, in tutta l’isola, saranno assenti o non rilevanti, mentre i venti saranno invece deboli o moderati.

Per quanto riguarda il rischio incendi, il bollettino dichiara i livelli di allerta per ogni provincia. In particolare, sono tre le province siciliane con un alto rischio e classificate con il “bollino rosso”: Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Tutte le altre si trovano in stato di preallerta, con pericolosità media.

Il rischio di ondate di calore, invece, riguarda altre tre province: Catania e Messina con picchi fino a 37 gradi e Palermo con 35. A Catania, inoltre, sono previste ondate di calore di livello 3: si invita dunque la popolazione ad adottare interventi di prevenzione.