Concorso Polizia di Stato 2022: disponibili 292 posti da vice ispettori tecnici

Concorso Polizia di Stato 2022: disponibili due bandi che mirano all'assunzione di 292 vice ispettori tecnici. Tutte le informazioni su requisiti e scadenze da ricordare.

Concorso Polizia di Stato 2022: pubblicati due bandi per la copertura quasi trecento posti da vice ispettori tecnici. La Polizia di Stato è alla ricerca di 292 unità da inserire in due diverse posizioni e lo ha reso noto attraverso la pubblicazione di due bandi di concorso che sono già presenti in Gazzetta. Di seguito tutte le informazioni più importanti riguardo a requisiti e scadenze da rispettare per poter presentare la propria domanda di partecipazione.

Concorso Polizia di Stato 2022: bando da 192 posti

Il primo dei due bandi pubblicati sull’ultima Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana riguarda la copertura di 192 posti da vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato. Nello specifico, queste unità andranno ad inserirsi nel settore di impiego telematica e 32 posti saranno riservati al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici che abbiano i requisiti.

Requisiti

Per poter partecipare a questo Concorso Polizia di Stato 2022 occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

non aver compiuto il ventottesimo anno di età.

essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica attitudinale prescritta per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia;

essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio che, ove siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o equipollenti, devono essere stati conseguiti presso una università della Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria equiparato: diplomi di istruzione secondaria superiore, o titoli equiparati o equipollenti: diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»; diploma di liceo scientifico; diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi «elettronica ed elettrotecnica» o «informatica e telecomunicazioni»; diploma di istituto professionale, indirizzo «manutenzione e assistenza tecnica»;

che, ove siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o equipollenti, devono essere stati conseguiti presso una università della Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria equiparato: in alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione secondaria superiore di cui al n. 1), possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: Professioni tecniche industriali e dell’informatica (L-P03); Ingegneria dell’informazione (L-08); Ingegneria industriale (L-09); Scienze e tecnologie informatiche (L-31);

in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea triennale di cui al n. 2), possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: Informatica (LM-18); Ingegneria dell’automazione (LM-25); Ingegneria della sicurezza (LM-26); Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); Ingegneria elettronica (LM-29); Ingegneria informatica (LM-32); Sicurezza informatica (LM-66); Fisica (LM-17); Matematica (LM-40).

in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:

Domanda di partecipazione: modalità e scadenze

Per poter presentare la propria candidatura e prendere parte alla selezione sarà necessario rispettare la scadenza che per questo bando è prevista per il 31 luglio 2022. Inoltre, la candidatura va presentata esclusivamente per via telematica utilizzando la procedura informatica sul sito ufficiale dei concorsi della Polizia di Stato, dove si dovrà cliccare sull’icona “Concorso Pubblico”.

Concorso Polizia di Stato: 100 posti da vice ispettore tecnico

Il secondo concorso Polizia di Stato 2022 prevede l’assunzione di 100 unità che possano ricoprire il ruolo da vice ispettore tecnico. Tuttavia, in questo caso il settore di riferimento dei nuovi assunti sarà accasermamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato. Di seguito i requisiti e le scadenze da ricordare.

Requisiti

Per quanto riguarda i requisiti per questo concorso, si tratta dei seguenti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

non aver compiuto il 28° anno di età ;

; essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia;

essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio che, ove siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o equipollenti, devono essere stati conseguiti presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria equiparato: diplomi di istruzione secondaria superiore, o titoli equiparati o equipollenti: diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»; diploma di liceo scientifico; diploma di liceo artistico, indirizzo architettura e ambiente; diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

che, ove siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o equipollenti, devono essere stati conseguiti presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria equiparato: in alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione secondaria superiore di cui al n. 1), possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (L-P01); ingegneria civile e ambientale (L-07); scienze dell’architettura (L-17); scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21); scienze e tecniche dell’edilizia (L-23);

in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea triennale di cui al n. 2), possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4); conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10); ingegneria civile (LM-23); ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); ingegneria della sicurezza (LM-26).

in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:

Domanda di partecipazione: modalità e scadenze

Anche per questo concorso è prevista la scadenza per il 31 luglio 2022 e la modalità di presentazione delle candidature è la stessa del bando precedente. Infatti, bisognerà candidarsi online dal sito della Polizia di Stato dedicato ai concorsi, nella sezione “Concorso Pubblico”. Per identificarsi basterà usare lo SPID oppure CIE, e si potrà accedere sia da desktop che da mobile.