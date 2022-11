Concorsi pubblici 2022, dall’INPS al Ministero della Giustizia: i bandi attivi

Concorsi pubblici 2022: sono diversi, e tutti interessanti, i bandi attualmente attivi. Si assume, in ogni caso, a tempo indeterminato: le figure ricercate.

Concorsi pubblici 2022: anche a novembre risultano attivi alcuni interessanti bandi, volti anche ad assunzioni a tempo indeterminato. Di seguito le figure ricercate ed entro quando presentare domanda di partecipazione.

Concorso INPS: bando per ingegneri e architetti

Il primo bando da menzionare riguarda L’Istituto nazionale della previdenza sociale, L’INPS ricerca attualmente ingegneri e architetti da assumere a tempo indeterminato. In effetti è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 38 professionisti di primo livello dell’area tecnico-edilizia, nei ruoli appunto del personale dell’INPS.

Si distinguono, in realtà, due selezioni:

una per ingegneri elettrici e meccanici : messi a disposizione 22 posti;

: messi a disposizione una rivolta agli ingegneri civili, edili e architetti: messi a disposizione 16 posti.

Si esplicita che sarà possibile presentare domanda entro e non oltre le ore 16:00 del 28 novembre 2022.

Concorso Ministero Giustizia: bando per funzionari giuridico-pedagogici

Gli allettanti concorsi pubblici 2022 non sono finiti qui. Anche il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per 104 funzionari giuridico-pedagogici, per il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP).

Anche in questo caso si assume a tempo indeterminato ma si esplicita che la selezione è aperta soltanto a chi è in possesso di una laurea.

In questo caso c’è tempo fino al prossimo 24 novembre per presentare apposita istanza di partecipazione.

Concorso Corte dei Conti: bando per amministrativi

Un ultimo concorso, per titoli ed esami, riguarda la Corte dei Conti. Si punta, così, ad assumere a tempo pieno e indeterminato 60 amministrativi (area III), “caratterizzati da specifica professionalità con orientamento economico finanziario-statistico”. Questi verranno collocati presso gli uffici centrali e territoriali della Corte dei Conti.

Anche in questo caso, la selezione è rivolta ai laureati. Agli interessati, in questo caso, viene riservato più tempo per presentare domanda di partecipazione: la scadenza è, di fatto, fissata al 20 dicembre 2022.