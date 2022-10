Concorso INPS 2022, bando per 38 posti: requisiti e scadenza

Concorso INPS 2022: finalizzato a 38 nuove assunzioni, ecco tutto quello che c'è da sapere sul bando attivo per incrementare il personale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Concorso INPS 2022: è stata indetta una nuova selezione pubblica per ingegneri e architetti nelle varie regioni d’Italia. Si prevede la selezione di 38 professionisti di primo livello per quanto concerne l’area tecnico-edilizia da assumere a tempo indeterminato.

Il termine ultimo per presentare la domanda è il 28 novembre 2022: ecco tutte le informazioni sul: bando, le scadenze, le sedi di lavoro e come presentare la domanda.

Concorso INPS 2022: posizioni e sedi di lavoro

Il concorso INPS indetto per coprire 38 posti vacanti per le seguenti posizioni:

n. 22 ingegneri elettrici e meccanici (selezione A);

n. 16 ingegneri civili, edili e architetti (selezione B).

Questi 38 posti sono divisi nelle varie regioni d’Italia e sono suddivise per profilo specifico in varie sedi lavorative come segue:

Abruzzo (4 posti);

Calabria (2 posti);

Campania (6 posti);

Emilia Romagna (4 posti);

Friuli Venezia Giulia (2 posti);

Lazio (4 posti);

Liguria (2 posti);

Lombardia (6 posti);

Marche (4 posti);

Piemonte – Valle d’Aosta (4 posti);

Puglia (4 posti);

Sardegna (4 posti);

Sicilia (4 posti);

Toscana (4 posti);

Trentino Alto Adige (2 posti);

Umbria (2 posti);

Veneto (4 posti);

Direzione generale (14 posti).

I 14 assunti presso la Direzione generale lavoreranno nella sede presente a Roma.

Concorso INPS: requisiti generali

Potranno candidarsi al concorso INPS gli ingegneri e gli architetti con i seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenza a una delle tipologie previste dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di decadenza o licenziamento da un impiego statale;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica.

Requisiti specifici

In base alla sezione d’interesse è necessario ai candidati il possesso di alcuni requisiti specifici:

INGEGNERI ELETTRICI E MECCANICI (SELEZIONE A):

diploma di laurea in ingegneri elettrica o ingegneria meccanica o titoli equipollenti o equiparati;

iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’ordine degli ingegneri o avere titolo a detta iscrizione.

INGEGNERI CIVILI, EDILI E ARCHITETTI (SELEZIONE B):

diploma di laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile o ingegneria edile – architettura o titoli equipollenti o equiparati;

iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’ordine degli ingegneri o degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori o avere titolo a detta iscrizione.

La selezione

Per il concorso INPS 2022 la selezione è aperta ai laureati in ingegneria meccanica, elettrica, generale o edile o ai laureati in architettura. Inoltre, per accedere al concorso non è necessario aver maturato una precedente esperienza nel ruolo.

La procedura selettiva inoltre avverrà seguendo le seguenti fasi:

n. 1 prova scritta;

valutazione dei titoli;

n. 1 prova orale.

Come presentare la domanda

La domanda per partecipare al concorso INPS 2022, dovrà essere presentata per via telematica con SPID, CIE o CNS compilando l’apposito modulo. Come anticipato, il termine ultimo per presentare le candidature è quello del 28 novembre alle ore 16:00.