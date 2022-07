Metro Catania, chiusura temporanea ingressi stazione Giuffrida

Chiusura straordinaria degli ingressi della stazione Giuffrida: l'AMTS ha voluto avvisare gli utenti del disservizio in arrivo. Ecco quanto durerà e le modalità.

Iniziano i lavori legati alla Metropolitana di Catania: tra gli interventi straordinari previsti dal Comune di Catania figura anche la stazione Giuffrida, situata tra piazza Abramo Lincoln e la metà del Corso delle Province, all’incrocio con via Canfora.

Proprio nei riguardi della stazione Giuffrida, l’AMTS ha voluto avvisare i propri utenti che, a causa della manutenzione straordinaria ai varchi d’ingresso, “i due ingressi della stazione più vicini a Piazza Abramo Lincoln saranno chiusi da lunedì 4 luglio a domenica 10 luglio compresa“.

L’AMTS, tuttavia, rassicura sul fatto che “la stazione Giuffrida sarà regolarmente accessibile dagli altri due ingressi di Corso delle Province, posti nei pressi di Via Canfora”. La chiusura, dunque, sarà temporanea e riguarderà una sola settimana: occorre segnare le date sul calendario, per non rischiare di accedere dalla parte chiusa al pubblico.