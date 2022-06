Ondate di calore a Catania, inizio luglio da “bollino rosso”: massimo livello di allerta

Meteo Catania: la situazione non migliora con l'inizio di luglio. Ecco cosa emerge, nel dettaglio, dal bollettino del Ministero e dall'avviso del Dipartimento della Protezione Civile.

Meteo Catania: fra poche ore si darà il benvenuto ad un nuovo mese che dovrebbe, però, essere caratterizzato dallo stesso caldo vissuto in questi ultimi giorni. O almeno questo rivelano le previsioni per inizio luglio.

All’interno del bollettino del Ministero della Salute in merito alle ondate di calore il capoluogo etneo è ancora contraddistinto dal colore rosso, ovvero dal livello più alto di rischio (il “livello 3”). Ciò vale tanto per domani, quanto per giorno 2 luglio.

Lo stesso vale per altre due città siciliane, Messina e Palermo, e numerose altre della Penisola (per esempio Roma, Firenze e Napoli).

Le città da “bollino rosso” per questo 1 luglio saranno in tutto 19 su 27.

Rischio incendi: le previsioni per l’1 luglio

Dall’ultimo avviso del Dipartimento della Regione Siciliana si evince, inoltre, che per il Catanese resta un medio rischio di incendi, ovvero un livello di preallerta. L’unica provincia per cui è previsto, per domani, un livello di allerta è quella di Caltanissetta.

Di seguito un’immagine estrapolata dall’avviso del Dipartimento della Regione Siciliana.