Etihad Airways cerca personale: previste selezioni a Catanua

Nuove opportunità di lavoro a Catania. Ecco tutti i dettagli sull'opportunità di lavoro relative alla compagnia Etihad Airways.

Una nuova opportunità lavorativa in Sicilia. La compagnia aerea torna a Catania, non solo con i propri voli, ma anche per arricchire di nuovi membri la Crew di cabina. Previste selezioni in città.

“Il nostro equipaggio – si legge – di cabina aspira a superare le aspettative dei nostri ospiti e ad ispirare i nostri clienti attraverso un’ospitalità innovativa, garantendo al contempo la sicurezza a bordo di ciascuno dei nostri ospiti. Attualmente stiamo cercando persone eccezionali da inserire nel nostro team di pluripremiati Cabin Crew”.

I requisiti richiesti ai candidati sono:

Certificazione minima di scuola superiore o qualsiasi istruzione superiore

Inglese fluente comprensione verbale e scritta; un’altra lingua è un ulteriore vantaggio

Deve avere almeno 21 anni

L’altezza minima è di 161 cm

Nessun tatuaggio o piercing (eccezione per un orecchino nel lobo inferiore di ciascun orecchio solo per le femmine) che sarebbero visibili indossando l’uniforme Etihad (non sono ammessi bendaggi e coperture estetiche)

Nessuna fedina penale

Ottima presentazione personale, stile e immagine

Disposto a servire alcolici, anche durante il mese sacro del Ramadan

Disposto a rispettare i requisiti per i visti degli Emirati Arabi Uniti e GCAA

Fiducioso in acqua e in grado di nuotare con l’ausilio di un dispositivo di galleggiamento

Per ulteriori informazioni sulla posizione aperta, consultare il sito della compagnia.

Più informazioni sulla compagnia

La compagnia Etihad Airways, con bandiera degli Emirati Arabi Uniti, è stata costituita nel 2003 per portare £Abu Dhabi nel mondo”. Ad oggi, è Etihad Aviation Group, una società di viaggi e aviazione globale diversificata, che è uno dei marchi del settore più acclamati. Nel 2018 ha trasportato 682.000 tonnellate di merci e 18,6 milioni di passeggeri, verso 84 destinazioni con una flotta di oltre 100 aeromobili Airbus e Boeing.