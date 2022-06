Vacanze luglio 2022, i turisti scelgono Catania: è la meta più gettonata

Secondo la ricerca Jetcost, a luglio il capoluogo etneo resta la meta turistica preferita dagli italiani. La classifica.

Catania città più gettonata dagli italiani anche per le vacanze di luglio 2022: a rivelarlo questa volta è Jetcost, motore di ricerca di hotel e voli che ha raccolto dati in merito.

Nonostante in città si faccia attualmente i conti con disparate problematiche, per questo luglio Catania è prima tra le mete turistiche. Dietro questo primato probabilmente i prezzi relativamente bassi ed un’offerta turistica ricca.

Inoltre i dati Jetcost confermano che gli italiani prediligono anche a luglio le mete nazionali, tanto per la diffusione del Coronavirus, ancora in atto, quanto per le grandi incertezze economiche.

Nel dettaglio il 73% degli italiani preferisce mete nazionali, mentre solo il restante 27% opta per quelle internazionali. Si opta, inoltre, più per il mare.

Ecco la classifica Jetcost, in riferimento alle città italiane più ricercate per le vacanze di luglio 2022:

1. Catania (Sicilia)

Riccione (Emilia-Romagna) Jesolo (Friuli-Venezia Giulia) Cesenatico (Emilia-Romagna)

5. Capri (Campania)

6. Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia)

Sorrento (Campania)

Ischia (Campania)

9. Palermo (Sicilia)

Capalbio (Toscana)

Alassio (Liguria)

12. Favignana (Sicilia)

Roma (Lazio)

Alghero (Sardegna)

Peschiera del Garda (Veneto)

Gallipoli (Puglia)

Rimini (Emilia-Romagna)

Olbia (Sardegna)

Porto Cesareo (Puglia)

Amalfi (Campania)

21. Cefalù (Sicilia)

Gaeta (Lazio)

23. Lampedusa (Sicilia)