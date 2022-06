Meteo Catania, oggi “bollino rosso” per ondate di calore: attesi picchi di 40°

Meteo Catania: ancora una volta un "bollino rosso" indica caldo anomalo. Situazione particolarmente critica oggi in quanto sono attesi picchi di 40 gradi.

Meteo Catania: ancora una giornata contrassegnata da temperature record nel capoluogo etneo. Già nelle scorse ore il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana aveva indicato per oggi, tramite un apposito avviso, il massimo livello di rischio incendi per il Catanese, e non solo.

Anche in merito alle ondate di calore in città si riferiva di un livello 3 di rischio, anche in questo caso il più alto tra i possibili e per cui si riterrebbe necessario adottare interventi di prevenzione per i cittadini più fragili.

Dettagli, questi, confermati anche dai più generici bollettini del Ministero della Salute sulle ondate di calore, che controllano la situazione di 27 città capoluogo di provincia. Il “bollino rosso” in merito a temperature elevate spetta oggi in Sicilia, oltre che a Catania, a Messina e a Palermo. Analoghe previsioni riguarderanno la giornata di domani, giovedì 30 giugno.

“Queste condizioni climatiche – sottolinea anche il Ministero della Salute – possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto dei soggetti vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza”.

Meteo Catania: le temperature

Per quanto concerne le previsioni meteo Catania nel dettaglio, sono previsti per oggi picchi massimi di ben 40 gradi. Anche IlMeteo.it, indica la stessa temperatura per la provincia in questione: la minima prevista, al contrario, è di 27 gradi.