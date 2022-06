Meteo Catania da “allerta rossa”: alto rischio incendi e ondate di calore

Meteo Catania da "bollino rosso": previsto massimo livello di allerta in merito a rischio incendi e ondate di calore. Le previsioni.

Meteo Catania: reso pubblico il nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, con cui si forniscono informazioni circa il rischio di incendi e ondate di calore. Per il Catanese è previsto, in ambo i casi, un massimo livello di allerta.

Meteo Catania: rischio incendi

Per quanto concerne il rischio incendi con riferimento alla giornata di domani, mercoledì 29 giugno, per il Catanese e il Siracusano è previsto una pericolosità alta, contraddistinta dal colore rosso e dalla dicitura “attenzione”.

Il resto del territorio regionale, al contrario, è contraddistinto dal colore arancione, dunque da un livello di preallerta.

Previsioni meteo Catania: rischio ondate di calore

Analoghe previsioni per il Catanese in merito al rischio ondate di calore. Tanto per questa provincia, quanto per il Palermitano e il Messinese, la Protezione Civile ha indicato per domani un “livello 3 di rischio”, con riferimento a“condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi” e in previsione delle quali occorrerebbe mettere in campo interventi di prevenzione per la popolazione a rischio.

Il nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana indica, inoltre, le temperature massime percepite in alcune città dell’Isola. Ecco quelle previste per la giornata di domani, mercoledì 29 giugno:

a Catania 38° ;

; a Palermo e Messina 37°.

Di seguito un’immagine estrapolata dal nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile.