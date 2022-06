Meteo Sicilia, ancora caldo da bollino rosso: le previsioni

Meteo in Sicilia: con la presenza dell’anticiclone africano e l’afflusso di masse d’aria di matrice sahariana arriva l'allarme della Protezione Civile e bollino rosso.

L’allerta rossa continua in tutta l’Isola. Il Meteo in Sicilia prevede ancora la presenza dell’anticiclone africano e l’afflusso di masse d’aria di matrice sahariana, che si protrarrà anche alla settimana successiva.

Giornata del 28 giugno

Previsto per la giornata di martedì 28 giugno caldo canicolare, con picchi di temperature che andranno oltre i 40 gradi in alcune zone dell’Isola, nonostante l’alternanza con una nuvolosità medio-alta, che però non porterà fenomeni rilevanti nel territorio.

Dalla Protezione Civile arriva l’avviso di massima allerta per ondate di calore improvvise. Bollino rosso e arancione, infatti, in quasi tutta la Sicilia, con temperature elevate soprattutto nelle città di Palermo, Catania e Messina. I venti saranno deboli variabili, con una leggera brezza lungo le coste, e mari calmi o poco mossi.

Sono invece tre le province in cui il rischio incendi risulta visibilmente elevato. La protezione civile segnala con particolare attenzione le zone più colpite: Catanese, Ragusano e Siracusano. Bollino arancione, con pericolosità media, nelle restanti 6 province della Regione.

Previsioni weekend

Le alte temperature si protrarranno ancora a lungo. Il meteo in Sicilia previsto per il prossimo weekend segna ancora temperature di fuoco in tutta l’Isola e al Centro Italia. Al Nord, invece, la perturbazione “Caronte” non molla la presa.

Nonostante le previsioni di tempo soleggiato per l’intera mattinata, si attendono forti temporali pomeridiani, concentrati sui rilievi, dovuti a correnti instabili.

Meteo Sicilia

A Catania è atteso un altro fine settimana di caldo torrido e giornate soleggiate. Proprio tra le giornate di venerdì e domenica, le temperature oscilleranno ancora fra i 40 gradi di massima e con una temperatura minima di 24. Nelle altre province dell’Isola diversi saranno i picchi di calore previsti: