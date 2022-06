Reclutamento docenti: novità per concorsi e percorsi abilitanti nel maxi-emendamento

Reclutamento docenti: via libera del Senato ad un importante maxi-emendamento. Cosa si prevede su concorsi e percorsi abilitanti? Ecco cosa cambierebbe.

Reclutamento docenti: con l’approvazione in Senato dell’emendamento interamente sostitutivo del DDL di conversione del Decreto Legge N. 36, avvenuta lo scorso 22 giugno, emergono novità rispetto al testo originario, destinate a convivere con alcune conferme.

Il maxi-emendamento passerà, ora, all’esame della Camera. Ma con questo cosa cambierebbe e cosa resterebbe immutato?

Reclutamento docenti

In primo luogo si esplicita che il sistema di reclutamento manterrebbe la sua tripartita struttura, che conta:

un percorso abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA, con prova scritta e prova orale con lezione simulata; un concorso nazionale, indetto su base regionale o interregionale che preveda una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli; infine un periodo di prova in servizio di durata annuale, da concludere con un test ed una valutazione conclusiva.

Percorsi Abilitanti: tra conferme e novità

Secondo quanto riportato da Orizzonte scuola, verrebbe confermata l’impostazione dei percorsi abilitanti di formazione iniziale: previsti 60 CFU/CFA, di cui 20 per tirocinio diretto/indiretto. Si esplicita che tali CFU/CFA risulteranno aggiuntivi rispetto a quelli della laurea.

Inoltre ai docenti specializzati nel sostegno o abilitati su altro grado/classe di concorso verrebbe riservata la possibilità di conseguire l’abilitazione tramite un percorso di 30 CFU/CFA, così suddivisi:

20 CFU/CFA di metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline;

10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Oneri a carico dei partecipanti.

Tante, ad ogni modo, le novità in merito ai percorsi abilitanti. Per citarne alcune:

la ripartizione di crediti formativi: almeno 10 CFU saranno di area pedagogica;

almeno 10 CFU saranno di area pedagogica; l’erogazione dei corsi : soltanto il 20% delle attività, eccezion fatta per tirocini e laboratori, potrà prevedere modalità telematiche. Ogni CFU/CFA di tirocinio corrisponde a 12 ore in classe.

soltanto il 20% delle attività, eccezion fatta per tirocini e laboratori, potrà prevedere modalità telematiche. Ogni CFU/CFA di tirocinio corrisponde a 12 ore in classe. l’accesso: si potrà accedere ai percorsi in seguito alla laurea magistrale o durante la frequenza del corso di laurea magistrale. Coloro che opteranno per l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico dovranno essere in possesso di almeno 180 CFU. Ad ogni modo, l’accesso all’esame di abilitazione è possibile dopo il conseguimento della laurea magistrale o del diploma AFAM di II livello.

si potrà accedere ai percorsi in seguito alla laurea magistrale o durante la frequenza del corso di laurea magistrale. Coloro che opteranno per l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico dovranno essere in possesso di almeno 180 CFU. Ad ogni modo, l’accesso all’esame di abilitazione è possibile dopo il conseguimento della laurea magistrale o del diploma AFAM di II livello. costi corsi : questi saranno a carico dei partecipanti. I costi minimi per questi previsti verranno indicati per mezzo del DPCM di luglio 2022.

: questi saranno a carico dei partecipanti. I costi minimi per questi previsti verranno indicati per mezzo del DPCM di luglio 2022. la prova finale percorso abilitante: confermata la prova scritta e la lezione simulata. La prima prevederà un’analisi critica del tirocinio scolastico effettuato durante il percorso.

Concorsi: le novità

E in merito ai concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato? Se anche in questo caso alcuni aspetti non muterebbero, per esempio i requisiti per i posti di sostegno o i dettagli sulla prova orale, altro è invece destinato a cambiare.

Si esplicita in primo luogo che, fino al 31 dicembre 2024, l’accesso al concorso per i posti comuni dovrebbe esser possibile per quanti abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale, a patto che parte dei crediti siano di tirocinio diretto.

I vincitori stipulerebbero un contratto a TD e portano a termine il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di ulteriori 30 CFU. Nel caso di superamento della prova finale abilitante, i docenti otterrebbero il contratto a TI e affronteranno un periodo annuale di prova in servizio. Il buon esito di quest’ultimo passaggio determinerebbe l’effettiva immissione in ruolo.