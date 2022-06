Meteo Sicilia, picchi di 40 gradi nell’Isola: le previsioni

Meteo Sicilia, nei prossimi giorni dominerà il caldo su tutta l'Isola: si assisterà a giornate assolate e picchi di 40 gradi e oltre in varie città e province.

Meteo Sicilia, anche se l’estate è appena cominciata i Siciliani continueranno a subire delle forti ondate di caldo, sono previsti picchi di 40 gradi in gran parte dell’Isola. Di seguito nel dettaglio le previsioni del tempo per i prossimi giorni in Sicilia

Meteo Sicilia: le previsioni del 22 giugno

La giornata di oggi 22 giugno è particolarmente calda e soleggiata: infatti, secondo ilmeteo.it, sono previste varie ondate di calore in tutta l’Isola. Tra le temperature più alte ci sono quelle di Agrigento e Ragusa con ben 36 gradi, ma a Catania è prevista una temperatura massima di 38 gradi, così come a Caltanissetta. Tuttavia, la città più calda rimane Siracusa dove la temperatura massima prevista è di ben 40 gradi. Invece, è previsto meno caldo a Trapani, dove la massima tocca i 31 gradi.

Le previsioni di giovedì 23 giugno

Anche la giornata del 23 giugno sarà all’insegna del caldo in tutta l’Isola: l’ondata di calore che colpirà la Sicilia oggi continuerà ad agire su tutto il territorio e i venti saranno molto deboli. A Catania è prevista una temperatura minima di 25 gradi ed una massima di 40 gradi. Situazione diversa a Palermo, dove la temperatura minima prevista è di 24 gradi, mentre la massima è di 33 gradi.

Forte caldo anche a Caltanissetta, Agrigento e Ragusa dove sono previste delle temperature massime di 39 gradi. Siracusa mantiene il primato di città più calda, con una temperatura massima prevista è di ben 42 gradi, a differenza della città più “fresca” dell’Isola, vale a dire Trapani con 31 gradi.

Meteo Sicilia: previsioni del 24 giugno

La giornata di venerdì 24 giugno sarà una giornata molto calda per tutta l’Isola. Infatti, le condizioni meteo Sicilia previste vedono delle temperature piuttosto alte in tutta la Sicilia: per esempio, a Catania è prevista una temperatura minima di 26 gradi con una massima di 40 gradi, mentre a Ragusa e ad Agrigento sono previste delle massime di 39 gradi.

Tuttavia, anche venerdì prosegue il grande caldo a Siracusa, dove la temperatura massima prevista è di 42 gradi. Invece le città “meno calde” dell’Isola, secondo le previsioni meteo saranno: Messina con una massima di 35 gradi, Palermo con una massima di 34 gradi e Trapani con una massima di 32 gradi.