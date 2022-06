Pugni e schiaffi all’arbitro durante partita a Catania: Daspo per 3 giocatori

Il Questore di Catania ha emesso dei provvedimenti per tre giocatori. Tra di essi anche un minorenne.

Emesse altre tre misure di prevenzione del Daspo, in riferimento all’aggressione dell’arbitro da parte di tre giocatori durante una partita di calcio dilettante, valevole per il Campionato F.I.G.C. di terza categoria. L’aggressione è avvenuta nei confronti del Direttore di gara dell’incontro di calcio “Catania 1980 – NBI Misterbianco”, disputatosi la sera del 30 aprile 2022, presso il campo sportivo “Salvatore Seminara” di Catania.

Le misure sono state prese nei confronti di 3 giocatori appartenenti alla squadra Polisportiva Catania 1980, di cui uno minorenne.

I tre, in seguito ad una decisione dell’arbitro in sfavore della loro squadra, hanno prima accerchiato e dopo aggredito il direttore di gara in modo violento con pugni e schiaffi con una violenza tale da costringerlo, per sottrarsi all’aggressione, a rifugiarsi all’interno degli spogliatoi. L’aggressione ha richiesto l’intervento della polizia e l’arbitro è stato condotto al pronto soccorso più vicino per ricevere le necessarie cure sanitarie.

I provvedimenti emessi sono per la durata di un anno nei confronti del minore, mentre per gli altri 2 giocatori della Polisportiva Catania 1980, un 31enne e un 30enne, i Daspo avranno durata di anni 4. I tre non potranno entrare in uno stadio per assistere a qualsiasi partita di calcio pubblica, non potranno più partecipare agli allenamenti e ai ritiri della squadra di calcio “Pol. Catania 1980” per tutta la durata del provvedimento.