Elena Del Pozzo, Curia di Catania: “Funerali verranno trasmessi in diretta”

Domani l'ultimo saluto alla piccola Elena Del Pozzo. Le esequie verranno trasmesse anche in diretta web: l'annuncio della Curia di Catania.

I funerali della piccola Elena Del Pozzo avranno luogo domani, mercoledì 22 giugno, a partire dalle ore 17:oo e presso la Cattedrale di Catania.

La storia di Elena ha colpito molti, anche coloro che non l’hanno conosciuta direttamente: per tale ragione si prevede un’ampia partecipazione alle esequie. La Curia di Catania annuncia che sarà possibile seguire i funerali anche da casa.

“Essendo questa una Celebrazione particolarmente significativa e dolorosa – spiegano dalla Curia di Catania – è doveroso custodire il dolore di quanti o per vicinanza familiare o semplicemente affettiva desiderano raccogliersi in preghiera per l’estremo saluto, per questo motivo, per dare la possibilità a tutti gli inviati delle emittenti televisive, che non potranno accedere direttamente alla Cattedrale, di fruire delle immagini, la Celebrazione delle esequie sarà trasmessa in diretta nei canali di Youtube e Facebook della Diocesi di Catania“.