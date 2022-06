Sicilia, preallerta in tutta l’Isola: rischio incendi e ondate di calore

Sicilia, la Protezione Civile ha diramato lo stato di preallerta per rischio incendi e ondate di calore in tutta l'Isola: di seguito i dettagli.

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un bollettino meteo che annuncia il rischio di incendi e ondate di calore per la settimana appena iniziata.

Per la giornata odierna, lunedì 20 giugno, infatti, si prevede una situazione di preallerta per quanto riguarda il rischio di incendi. La pericolosità è media per la maggior parte dei Comuni, ossia: Catania, Caltanissetta, Palermo, Enna e Agrigento. È invece prevista pericolosità bassa per Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani.

Di conseguenza, la Protezione Civile invita gli Enti in indirizzo ad attuare quanto previsto nei propri documenti e Piani di emergenza. In particolare, si raccomanda ai Sindaci di attivare le procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi d’interfaccia per i livelli dichiarati.

Infine, l’ente raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione dell’avviso e di informare la SORIS, ai numeri telefonici indicati in testa, circa l’evoluzione della situazione.