Casting Squid Game, Netflix cerca concorrenti per reality: in palio oltre 4 milioni

Sono aperti i casting per partecipare al nuovo reality show ispirato all'amatissima serie tv Netflix Squid Game. Di seguito i dettagli.

Sono aperte le candidature per partecipare ai casting “Squid Game – The challenge”, il nuovo reality show ispirato alla serie tv Netflix coreana. Si ricercano oltre 400 concorrenti in tutto il mondo che parlano e comprendono l’inglese. In palio ci sono 4,56 milioni di euro.

Casting Squid Game: i requisiti

I giocatori saranno immersi nell’universo di Squid Game, dove si sfideranno in una serie di giochi mozzafiato per vincere un premio in denaro che gli cambierà la vita.

La ricerca per selezionare i 456 concorrenti è aperta a candidati provenienti da tutto il mondo che parlino e comprendano l’inglese e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

almeno 21 anni al momento dell’invio della domanda;

disponibilità a prendere parte al programma per un massimo di 4 settimane attualmente previste per l’inizio del 2023. Ciò può cambiare a discrezione della produzione senza preavviso;

passaporto valido per l’intero periodo delle riprese, se selezionati, e avere il diritto e poter viaggiare in tutte le località come specificato dalla produzione;

non essere dipendenti o assunti e non essere stati precedentemente impiegati o assunti da alcuna società all’interno di All3 Media Group e/o Netflix, né essere un parente diretto di un dipendente o lavoratore per qualsiasi azienda all’interno di All3 Media Group e/o Netflix.

Casting Squid Game: come candidarsi

Gli interessati al reality show potranno candidarsi online sul sito apposito e caricare sulla piattaforma i seguenti video e foto: