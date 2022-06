Meteo Sicilia, temperature in lieve ribasso: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: che tempo farà durante il fine settimana? Le temperature andranno ribassandosi e, in una provincia dell'Isola, sono attese condizioni meteo avverse. Ecco tutte le previsioni per il weekend.

Meteo Sicilia: l’estate è ormai alle porte. Il prossimo martedì, 21 giugno 2022, arriverà infatti l’inizio ufficiale della stagione, dato dal solstizio, la giornata più lunga dell’anno. Tuttavia, il caldo tipico estivo è già arrivato da un po’: sin dalla fine di maggio, infatti, le temperature sono andate salendo, raggiungendo persino picchi elevati in certe zone dell’Isola. Durante questa settimana, invece, il clima è andato relativamente moderandosi, con occasionali piogge torrenziali e annuvolamenti vari: sarà così anche nel weekend?

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Nonostante l’instabilità diffusa, nel weekend le temperature dovrebbero mantenersi allo stesso livello, con leggerissimi rialzi: sarebbe in arrivo, infatti, una nuova ondata di calore, attesa verso la fine del mese. Già da oggi, venerdì 17 giugno, le massime temperature saranno raggiunte ad Agrigento (35°), Siracusa (34°) e Ragusa (33°).

Domani, sabato 18 giugno, il clima andrà tuttavia moderandosi, e le temperature subiranno un abbassamento: la temperatura più alta sarà raggiunta ad Agrigento, con una massima di 33°. Allerta, invece, a Ragusa: nonostante i quasi 31°, sono attesi altresì forti temporali e schiarite.

La parentesi del maltempo sulla Sicilia, tuttavia, avrà breve durata: sebbene le temperature si manterranno stabili, se non di poco più basse (le massime saranno raggiunte, infatti, a Siracusa e Agrigento, dove saranno registrati fino a un massimo di 31°) il sole tornerà a splendere su tutta l’Isola domenica, il prossimo 19 giugno.

Meteo Catania: temperature in lieve rialzo

Nonostante la parentesi quasi accennata di maltempo della giornata di ieri, oggi il sole è tornato a splendere sul capoluogo etneo. Se oggi si arriveranno quasi a superare i 33°, domani, 18 giugno, le temperature potrebbero subire un lieve ribasso, non superando, nelle ore più calde, i 31°. Lo stesso ribasso, nonostante il bel tempo, si avrà domenica: non si supereranno i 30°. Una temperatura più che ottimale, tuttavia, per pianificare una giornata fuoriporta, tanto in spiaggia quanto alla ricerca della frescura in zone più alte rispetto al livello del mare.