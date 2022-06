Mascherine, dal cinema agli aerei: dove non è più obbligatoria

Nuove regole in merito all'utilizzo delle mascherine. Al momento, quest'ultima non risulta più essere obbligatoria sugli aerei, al cinema e al teatro. Di seguito i dettagli.

Mercoledì 15 giugno il Consiglio dei ministri si è riunito per prorogare l’obbligo di utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto e in ospedale fino al 30 settembre. L’ordinanza del ministero della salute emanata lo scorso aprile, infatti, prevedeva l’obbligo di utilizzo della mascherina nei mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici al chiuso fino al 16 giugno.

Con queste nuove disposizioni, fino al 30 settembre i mezzi di trasporto (con probabile eccezione per i voli) e l’ospedale mantengono l’obbligo di utilizzo della mascherina emanato dall’ordinanza di aprile, invece nei cinema, teatri, eventi sportivi e musicali al chiuso e durante gli esami di stato l’utilizzo della mascherina è solo consigliato.

Mascherina consigliata

I luoghi dove la mascherina non è più obbligatoria, ma consigliata, sono:

Cinema e teatri;

Eventi sportivi e musicali al chiuso;

Durante gli esami di stato (medie e superiori).

Disposizioni per gli esami di stato

Sia agli esami di stato di terza media sia a quelli di maturità, la mascherina sarà raccomandata, ma non obbligatoria. Tutte le disposizioni e raccomandazioni verranno fornite alla scuola in una circolare esplicativa. Prima di sospendere l’utilizzo della mascherina, le scuole dovranno aspettare le nuove disposizioni date dalla circolare.

Mascherina obbligatoria

I luoghi dove è obbligatorio l’utilizzo della mascherina sono:

Mezzi di trasporto;

Ospedale.

Eccezione per gli aerei

È stato richiesto un supplemento di riflessione alla proroga dell’obbligo di utilizzo delle mascherine sugli aerei dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia della Lega, poiché è stato ritenuto necessario accertarsi che le disposizioni siano compatibili con le regole degli altri Paesi. Per il momento, è probabile che il trasporto aereo sia escluso dall’obbligo di mascherina. O quanto meno, in Italia ad oggi non persiste più l’obbligo.