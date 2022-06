WhatsApp, nuovo aggiornamento in arrivo: si potranno creare gruppi allargati

WhatsApp, nuovo aggiornamento in arrivo e importanti novità: tra queste, la possibilità di creare gruppi allargati con molti più partecipanti rispetto a prima.

WhatsApp nuovo aggiornamento: il team di servizi di messaggistica istantanea ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione Beta su Google Play Store. Tuttavia, questa volta l’aggiornamento non interesserà solo i beta tester, ma tutti gli utenti che usano il servizio di messaggistica.

WhatsApp: le ultime novità

Negli ultimi mesi, WhatsApp si è rinnovato con tante idee nuove e creative, dalle reazioni ai messaggi all’utilizzo dell’app su più di uno smartphone, senza dimenticare la lista degli ex partecipanti ai gruppi e il nuovo abbonamento a WhatsApp premium.

Inoltre, si è da poco iniziato a parlare dell’esistenza di un menù segreto sulla nota app di messaggistica istantanea, insieme alla possibilità di modificare i messaggi anche se sono già stati inviati. Invece, adesso la novità riguarda ancora una volta i gruppi che questa volta verranno allargati: ecco di cosa si tratta.

WhatsApp: nuovo aggiornamento

Fin dal mese scorso si parla di due importanti novità per WhatsApp. La prima riguarda la possibilità di inviare file fino a 2 GB di dimensioni, implementata nei giorni precedenti. La seconda novità arriva proprio con la creazione dei gruppi con un numero massimo di 512 partecipanti.

In precedenza, questa funzione era stata resa disponibile soltanto per un numero limitato di utenti del ramo beta, adesso la novità è estesa a tutti. WhatsApp per Android permette ora di creare un nuovo gruppo e di aggiungervi fino ad un massimo di 512 partecipanti. Tale numero massimo può essere raggiunto sia direttamente in sede di creazione di un nuovo gruppo, sia in un secondo momento attraverso l’aggiunta di altri partecipanti.

Come verificare il nuovo aggiornamento WhatsApp

Per verificare se la nuova funzione è già disponibile per il proprio account, bisogna semplicemente provare a creare un nuovo gruppo, selezionare un membro a caso e controllare il numero indicato sotto all’intestazione “Nuovo gruppo”. Una volta effettuata la verifica si può tornare indietro se necessario. Non si tratta di un roll out limitato ai beta tester, bensì di un rilascio che tocca tutti gli utenti di WhatsApp per Android, iOS e Desktop. A partire da oggi, nel giro di 24h, la novità dovrebbe essere disponibile per tutti.