WhatsApp, novità: si potranno modificare i messaggi dopo l’invio

Novità in arrivo su Whatsapp: si potranno modificare i messaggi dopo l'invio. Ecco quando e come sarà possibile.

In arrivo una grande novità sulla famosa app di messaggistica: si potrà modificare il testo del messaggio dopo averlo inviato, proprio come accade su Facebook.

Come modificare il messaggio?

Modificare il messaggio WhatsApp sarà semplicissimo: basterà premere a lungo sul messaggio inviato e selezionare la voce Modifica, che apparirà in alto nello menu dove troviamo le voci Importante, Rispondi, Inoltra, Copia, Info ed Elimina e dal quale possiamo usare le reaction.

Non si sa, però, ancora se ci sarà un limite temporale massimo entro il quale modificare il messaggio oppure se il messaggio potrà essere sempre modificato. Non si sa ancora neanche se l’altra persona vedrà il messaggio precedente a quello modificato oppure se la modifica sarà “segreta”.

Per ulteriori informazioni dobbiamo attendere notizie ufficiali.

Quando sarà possibile?

Non si sa ancora quando questa novità arriverà ma WABetaInfo, in un report recente afferma che l’opzione per modificare il messaggio su WhatsApp potrebbe presto arrivare sulle versioni beta dell’app.

“Poiché questa funzione è in fase di sviluppo, i piani dell’azienda potrebbero cambiare prima del rilascio”, afferma WAbetaInfo.

Non si sa ancora quando la funzione arriverà su tutti gli smartphone e, probabilmente, passerà ancora del tempo prima di averla sui nostri smartphone.