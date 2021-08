WhatsApp, si potrà trasferire la chat da iPhone ad Android: come fare

Nuovo aggiornamento su WhatsApp per quel che riguarda il trasferimento delle chat da IPhone a Android. La funzione è disponibile solo per alcuni modelli.

WhatsApp aggiunge una nuova funzionalità, permettendo il trasferimento della chat da iPhone ad Android. Non è ancora possibile il contrario, ma la piattaforma fa sapere che sarà possibile in futuro.

Occorre precisare, tuttavia, che la novità è compatibile solo con i telefoni con alcuni smartphone e, in particolare, il Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3. Nel corso delle prossime settimane, però, l’aggiornamento arriverà su altri smartphone Samsung con Android 10 e più recenti.