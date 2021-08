WhatsApp, arriva “View Once”: la funzione che fa sparire foto e video

È arrivata la funzione tanto attesa dai fan dell'app: ecco cosa introduce e quali sono i vantaggi di "View Once".

La più famosa app di messaggistica istantanea conosciuta come WhatsApp, si evolve ancora una volta. Già preannunciata da Mark Zuckerberg lo scorso giugno, è finalmente arrivata l’ultima innovativa funzione ‘View Once’.

“View Once”: l’innovativa funzione

Ecco in cosa consisterà l’ultima funzione di whatsapp: si potranno inviare foto e video visualizzabili solo una volta (si pensi alla condivisione di password del wifi, ad esempio). Questo perché i contenuti multimediali di View Once sono protetti dalla crittografia end-to-end, quindi non rintracciabili né da utenti terzi, hacker o dalla stessa WhatsApp. Foto e video non sono conservati nelle gallerie del dispositivo e non c’è nemmeno la possibilità di fare screenshot durante la visualizzazione o comunque prima che il file stesso si auto-elimini.

Messaggi “View Once”: come riconoscerli

I contenuti “View Once” sono contraddistinti da un’icona con il numero 1 al loro fianco. In questa maniera sarà possibile sapere se il destinatario ha ricevuto e aperto il file grazie alle informazioni relative al messaggio inviato: oltre alla doppia spunta che segnala l’invio e alla doppia spunta che segnala l’effettiva lettura, infatti, ce ne sarà anche una che indicherà l’apertura del file contrassegnato ‘View Once’.

E se il destinatario ha disabilitato le conferme di lettura? Nessun problema, il mittente vedrà comunque se il primo ha aperto la foto o il video. Discorso inverso se ad aver disabilitato le conferme di lettura non è più il mittente bensì il destinatario: il mittente, infatti, non potrà vedere quando il destinatario avrà aperto il messaggio.

E nei gruppi? In questo caso, invece, anche se la conferma di lettura è stata disabilitata, sarà comunque possibile vedere quando gli altri partecipanti apriranno i contenuti.