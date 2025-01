Poco dopo la mezzanotte del nuovo anno, mentre la città festeggiava in piazza Duomo, una banda di ladri ha eseguito un furto al centro commerciale Centro Sicilia. I malviventi hanno preso di mira lo store Apple, trafugando iPhone e Mac per un valore ancora da quantificare. L’azione è stata pianificata nei minimi dettagli, sfruttando il metodo della “spaccata” con un escavatore per abbattere l’ingresso sul retro del negozio.

Il piano e la fuga

I ladri, per garantire il successo del colpo, hanno bloccato le strade che conducono al Centro Sicilia utilizzando mezzi rubati. Questi veicoli, disposti strategicamente per impedire l’accesso, sono stati incendiati subito dopo il furto per cancellare ogni traccia. La banda ha agito indisturbata grazie alla precisione e velocità del piano, riuscendo a fuggire con il bottino in pochissimo tempo.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo un’indagine approfondita per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno analizzando le modalità operative della banda, dall’utilizzo dell’escavatore al sistema di blocco stradale. Si stanno inoltre verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili e recuperare i beni trafugati. Il furto ha destato grande clamore, sottolineando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei centri commerciali.