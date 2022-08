WhatsApp, nuova versione per Windows: le novità

Gli sviluppatori Whatsapp hanno reso noti importanti novità apportate al social più diffuso al mondo: ecco di cosa si tratta.

L’applicazione di messaggistica istantanea più usata al mondo è sempre in continuo aggiornamento per permettere agli utenti una corrispondenza affidabile e agevolata con impostazioni articolate e innovative. Pertanto, gli sviluppatori di Meta hanno hanno appena lanciato una nuova versione del client Windows. Per coloro i quali volessero procedere con l’installazione, basta cliccare su Microsoft Store in download valido sia per W10 che per W11.

Nella pagina del supporto ufficiale, sono state rese note alcune novità in arrivo, fra le più importanti, la sua natura standalone: non è più necessario sincronizzare PC e smartphone per ricevere o inviare messaggi.

Più in dettaglio, a livello di interfaccia grafica non sono presenti grandi cambiamenti, se non qualche modifica che è stata apportata giusto per rendere il layout più coerente con quello del sistema operativo. I principali vantaggi dell’app nativa riguardano: la maggiore velocità e affidabilità; l’ottimizzazione per il sistema operativo desktop e la possibilità di ricevere notifiche e messaggi anche quando il telefono non è online.

Gli specialisti di Meta hanno comunicato anche che la versione macOS è ancora in fase di preparazione e le tempistiche per il rilascio definitivo non sono state fornite. In seguito, sarà disponibile anche la versione per iPadOS, per poter chattare comodamente dal tablet.