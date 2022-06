Sicilia, turista ubriaco fa imbizzarrire cavalli: danni alle auto e un ferito

Dei cavalli sarebbero stati infastiditi da un turista ubriaco e imbizzarrendosi, avrebbero creato panico tra la folla, danni a delle auto e travolto un uomo.

È successo a Palermo, in pieno centro, dove in poco tempo si sono vissuti attimi di panico. I fatti si sono svolti in corso Vittorio Emanuele dove un uomo, sembrerebbe un turista in stato di ebbrezza, ha colpito e infastidito un cavallo attaccato ad un calesse nella zona dei Quattro Canti.

L’animale si sarebbe imbizzarrito, finendo su un altro calesse e coinvolgendo un secondo cavallo senza che il cocchiere potesse riuscire a fermarlo. Quest’ultimo avrebbe iniziato una corsa incontrollata andando a urtare un’auto dei carabinieri, un furgone, diversi tavoli e sedie di bar. Il cavallo imbizzarrito avrebbe anche travolto un uomo originario del Bangladesh, ferendolo e per questo motivo l’uomo sarebbe stato trasportato al Policlinico. Alla fine, gli agenti della polizia municipale sono a fermare il cavallo in zona piazza Marina.