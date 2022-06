Maturità 2022, mascherine obbligatorie agli esami? I nuovi chiarimenti

Maturità 2022: mascherina obbligatoria nel corso di questi esami e di quelli di terza media? Le prime risposte certe sono giunte nelle scorse ore: ecco quali.

Maturità 2022: gli studenti dovranno indossare la mascherina nel corso degli esami? Un quesito che in queste settimane molti si son posti o hanno posto. Nelle scorse ore sono finalmente arrivati alcuni chiarimenti in merito.

Maturità 2022: la sentenza del Tar

Nelle scorse ore il Tar ha respinto il ricorso proposto dal Codacons ed ha ribadito che le mascherine in classe resteranno obbligatorie almeno fino alla chiusura di quest’anno accademico, dunque andranno obbligatoriamente utilizzate anche nel corso di esami di terza media, oltre che per quelli di Maturità 2022. È stata depositata apposita sentenza, la n. 7451.

Secondo quanto stabilito dal Governo, il dispositivo di protezione, in particolare, risulterà obbligatorio per gli studenti fino alla fine di agosto.

“Si ritiene che l’utilizzo delle mascherine per gli studenti continui a essere obbligatorio per i medesimi fino alla fine dell’anno scolastico 2022, ossia al 31 agosto 2022“: è quanto indicato dai giudici della III sezione quater, in un passaggio del dispositivo.

L’obbligatorietà per gli dovrà affrontare gli esami nasce è conseguenza diretta del fatto che “l’anno scolastico ricomincia formalmente il 1 settembre” e, di conseguenza, “prima dello svolgimento e conclusione degli esami non può certamente essere decretata la fine del relativo anno scolastico”.

La risposta del Codacons non si è fatta attendere. La sentenza emessa è stata definita dall’Associazione dei consumatori “gravissima ed errata”.

“Il risultato – commenta il Codacons – sarà che gli studenti dovranno affrontare gli esami di maturità e di terza media indossando la mascherina, con tutti i disagi e i fastidi del caso, considerato il caldo di questi giorni e le temperature raggiunte nelle aule scolastiche”.

Giù la mascherine durante il colloquio orale: l’eccezione

Dovrebbe risultare, ad ogni modo, possibile abbassare o togliere la mascherina in un particolare momento della Maturità 2022: quello del colloquio orale.

Come chiarito da Cristina Costarelli, Presidente Anp Lazio, all’ANSA, “per gli scritti è una questione di rispetto indossare una mascherina chirurgica, anche rispetto a chi ha fragilità, per gli orali è un falso problema: il candidato sarà a due metri di distanza dalla commissione.

“Il candidato in passato è stato autorizzato a togliere la mascherina – continua Costarelli – , i protocolli anticovid degli anni scorsi non sono più validi, ad oggi non abbiamo alcun protocollo nè alcun obbligo di mantenere i 2 metri di distanza che certamente manterremo: ma il candidato è autorizzato a non indossare la mascherina mentre parlerà“.

Si attenderebbero, ad ogni modo, indicazioni scritte.