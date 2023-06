Incinta viene esclusa da selezione: siciliana riammessa al concorso

Una donna siciliana è stata riammessa al concorso dal quale era stata esclusa mentre era incinta: la futura mamma aveva chiesto di fare esame da remoto.

Una storia che potrebbe definirsi a lieto fine, quella della futura mamma siciliana che era stata esclusa da un concorso perché incinta e perché l’amministrazione non ammette prova da remoto. Tuttavia, il Tar ha accolto il ricorso della donna e disposto la riconvocazione della candidata.

“Siamo lieti che i giudici del Tar abbiano accolto il ricorso – hanno spiegato i legali Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo dello studio legale Leone-Fell & C. che hanno difeso la candidata siciliana – e abbiano disposto la riconvocazione della ricorrente. La gravidanza non può e non deve essere considerata un ostacolo né lavorativo né tantomeno concorsuale, ma un diritto che va tutelato e difeso”.

La donna aveva partecipato al concorso per 110 vice ispettori tecnici di Polizia e dopo, aver superato le prove, era stata ammessa all’orale. Essendo all’ottavo mese di gravidanza con rischio di parto pretermine, e non potendosi spostare dalla Sicilia a Roma, dove si sarebbe svolta la prova, aveva chiesto tramite PEC di essere esaminata da remoto, spiegando anche la motivazione della richiesta. Tuttavia, l’amministrazione non ha mai dato seguito alla pec e ha persino escluso la candidata dalla selezione poiché non presente alla data prefissata per l’orale.